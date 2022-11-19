السوداني: نضع مكافحة الفساد الإداري والمالي في سلم أولوياتنا

2022/11/19 | 18:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت 11/19/2022، اجتماعاً في...

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