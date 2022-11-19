شاهد بالفيديو.. رئيس الوزراء يبحث الواقع الخدمي في الديوانية وملفات اخرى في نشرة الــ 6

2022/11/19 | 18:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z0LVlaN6NIg

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