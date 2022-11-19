تربية الانبار تُقيم المعرض السنوي الأول “بصمة” للأعمال اليدوية

2022/11/19 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقامت المديرية العامة لتربية الأنبار، المعرض السنوي الأول “بصمة” ، الذي يتضمن العديد من الأعمال اليدوية واللوحات الفنية لمدارس المحافظة جميعها.

وتناول المعرض مختلف المواضيع الإنسانية والثقافية والبوسترات الجدارية من نتاجات المشاركين التي تبرز المواهب الإبداعية ، وتعبر عن الواقع الفكري وتسهم في تنمية وتعزيز القدرات العلمية والثقافية والفنية .

من جانبها أشادت وزارة التربية بالجهود التي بذلت من قبل القائمين على هذا المعرض، داعيةً إياهم إلى بذل المزيد من العطاء والإبداع؛ لأن هذه الأعمال اليدوية والفنية تبعث الأمل، وتترك بصمة فن في نفوس أبنائنا الأعزاء .

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