توجه نيابي لتعديل قانون المخدرات ومقترح بتشديد العقوبات

2022/11/19 | 18:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة السيادة النيابية عدنان الجحيشي، اليوم السبت، جمع 50 توقيعا نيابيا لتعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 بإضافة مواد قانونية رادعة وفقرات قانونية أخرى، فيما لفت إلى أن هناك مقترحاً يتضمن اجراء فحص طبي لجميع الموظفين والطلبة والمتقدمين للتعيين.وقال النائب عن كتلة السيادة النيابية عدنان الجحيشي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب إن “ظاهرة المخدرات تتواجد في كافة المحافظات وخاصة في صفوف الشباب ولها تأثير كارثي على الصحة والمجتمع وانطلاقا من المسؤولية الشرعية والقانونية ولحفظ ارواح شبابنا وامن العراق نقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وإضافة فقرات قانونية تشدد العقوبات بحق المتاجرين والمهربين”.وأضاف، أن “هنالك تعديلا مقترحا يتضمن فحص كافة الموظفين في القطاعين العام والخاص والدرجات الوظيفية العامة والخاصة والطلبة في المدارس المتوسطة والاعدادية والجامعات والمتقدمين للتعيين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ولكافة الفئات ودون استثناء من قبل اللجان الطبية المختصة وبشكل دوري كل سنة ومنحهم بطاقة فحص تعتبر جزءا من المستمسكات الرسمية”.وأكد الجحيشي، إنه “حصلنا على اكثر من 50 توقيعا نيابيا لتعديل القانون وتوجيه من رئيس مجلس النواب لاحالته الى اللجنة القانونية”.

التالي

منذ ساعة واحدة

الأمن النيابية تقرر مخاطبة رئاسة المجلس بغية إدراج قانونين مهمين ضمن جدول أعمال الجلسات القادمة

منذ ساعة واحدة

البرلمان يكشف تفاصيل جلسته التي عقدت اليوم السبت

منذ ساعة واحدة

مجلس النواب يرفع جلسته

منذ ساعة واحدة

نائب رئيس البرلمان يقترح على الحكومة الاتحادية إعداد الموازنة بالتنسيق مع الإقليم

منذ ساعة واحدة

السوداني: لا يمكن أن نستمر بسياسة الاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للموازنة

منذ ساعتين

الفياض: سنطبق قرار القائد العام للقوات المسلحة ولن تكون لنا ممارسات بعيدا عن الدولة

منذ ساعتين

البرلمان ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري

منذ 3 ساعات

البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية

منذ 3 ساعات

البرلمان يؤجل مناقشة مشروع التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم

منذ 3 ساعات

البرلمان يُنهي قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجه نيابي لتعديل قانون المخدرات ومقترح بتشديد العقوبات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجه نيابي لتعديل قانون المخدرات ومقترح بتشديد العقوبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).