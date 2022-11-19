شاهد بالفيديو.. مباشر | كلمة السوداني خلال ترؤسه اجتماعاً لمناقشة الواقع الخدمي في الديوانية

2022/11/19 | 18:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uymi7yvcFts

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