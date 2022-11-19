وصولا لمليون دينار.. مطالبة برلمانية لاضافة 600 الف دينار على الحد الادنى لراتب المتقاعدين

2022/11/19 | 18:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طالب النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، نايف الشمري، بزيادة رواتب المتقاعدين، وجعلها لا تقل عن مليون دينار عراقي.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي في البرلمان، إنه يجب إنصاف المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة وطنهم، وإنه ليس من المعقول أن يعطى المتقاعدون الذين قضوا وأفنوا سنوات طويلة من عمرهم بخدمة بلدهم، مبلغ 400 ألف دينار عراقي بعد تقاعدهم .

وتساءل الشمري كيف يكفي مبلغ 400 ألف دينار وأغلب المتقاعدين مصابين بأمراض مزمنة تتطلب العلاج وشراء الأدوية.

كما طالب برفع سلم الرواتب لقانون الخدمة المدنية لكي تتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية في البلاد، قائلاً إن راتب بعض الموظفين الذي يبلغ الآن 400 ألف دينار، لا يكفي نهائياً بسبب غلاء المعيشة في العراق إثر ارتفاع سعر صرف الدولار .

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