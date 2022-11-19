سوناك يصل كييف في زيارة غير معلنة

2022/11/19 | 18:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إلى كييف في أول زيارة له منذ توليه منصبه، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت.

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