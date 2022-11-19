السوداني: لن نستمر بالاعتماد على النفط مصدرا رئيسيا للموازنة

2022/11/19 | 18:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، على عدم

الاستمرار بالاعتماد على النفط مصدراً

رئيسياً للموازنة، فيما لفت إلى وضع

مكافحة الفساد الاداري والمالي في سلم

الأولويات.

وذكر بيان للمكت

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