السوداني: أهمية تكامل العمل بين الحكومة والبرلمان لتمرير مشاريع القوانين

2022/11/19 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اهمية التكامل بين عمل الحكومة والبرلمان لتمرير القوانين المهمة، وذلك خلال لقائه عددا من اعضاء مجلس النواب في الديوانية.

وذكر بيان لمكتب السوداني تلقته (بغداد اليوم)، أنه "أكد خلال اللقاء أهمية تكامل العمل بين الحكومة ومجلس النواب، من أجل تمرير مشاريع القوانين التي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين، وترتقي بواقعهم المعيشي".

وأشار السوداني الى "الواقع الاقتصادي لمحافظة الديوانية، التي تعد من المحافظات المتصدرة للفقر والبطالة، وأنه لا بد من مضاعفة الجهود لتحسين واقعها، عبر دعم واسناد الحكومة المحلية في تنفيذ خططها وسياساتها التنموية، وبما يلبي الحاجات الاساسية لأهالي المحافظة الذين عانوا الكثير من تردي الخدمات وسوء الوضع المعيشي".

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