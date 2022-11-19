2022/11/19 | 19:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: تحدث قائد الثورة الإيرانية في ايران آية الله علي خامنئي، السبت...

ظهرت المقالة قائد الثورة الإسلامية: أحداث الشغب ستطوى وسيواصل الشعب عمله أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد الثورة الإسلامية: أحداث الشغب ستطوى وسيواصل الشعب عمله) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد الثورة الإسلامية: أحداث الشغب ستطوى وسيواصل الشعب عمله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).