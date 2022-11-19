2022/11/19 | 19:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: غرد جمال الكربولي..المسلة – متابعة – وكالات النص...

ظهرت المقالة قوى سنية تكشف عن تعرضها للاستفزاز من سلطة الانبار السياسية أولاً على المسلة.

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