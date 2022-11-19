بعد هجوم كركوك.. طلب برلماني بإعادة انتشار القوات المشتركة في المناطق الرخوة

2022/11/19 | 19:18 - المصدر: السومرية نيوز

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طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، السبت، بمراجعة تقييم الإجراءات الأمنية لمنع الخروقات المستمرة.

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