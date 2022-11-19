إعلام البرلمان: جلسة اليوم شهدت المطالبة بزيادة رواتب هذه الشريحة 

2022/11/19 | 19:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، السبت، أن جلسة البرلمان التي عقدها اليوم شهدت المطالبة برفع رواتب شريحة المتقاعدين.

وذكرت الدائرة ضمن بيان لها، أن "عدداً من النواب طالبوا (خلال جلسة اليوم) بإلغاء المحاضر التي أبرمتها الحكومة السابقة المتعلقة بالمنطقة الاقتصادية والمد السككي واختيار الشخصيات الكفؤة في إدارة سلطة الطيران المدني وتعويض مناطق الأهوار من الأضرار التي سببتها شحة المياه وشمولهم بالمادة 140".

كذلك شهدت الجلسة، المطالبة بـ"الحد من مخاطر انتشار المخدرات في المجتمع والوقوف بشكل حازم ضد عصابات تهريب النفط الخام من أنابيب النقل لمنعهم من سرقة المال العام والتوصية للحكومة الاتحادية بمعالجة ازمة السكن ومطالبة ادارة محافظة كركوك بتوفير مادة النفط الابيض للمواطنين وانهاء معاناتهم من التلوث الناتج عن معمل اسمنت كركوك".

وشهدت الجلسة أيضاً، "المطالبة برفع رواتب الدنيا لشريحة المتقاعدين وشمول ضحايا انفجار منطقة البنوك في بغداد بقانون مؤسسة الشهداء".

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