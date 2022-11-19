2022/11/19 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تدمير اربع مضافات لفلول “داعش” الإرهابي ومعالجة أربع عبوات ناسفة ضمن سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.وذكرت الهئية في بيان تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد الشعبي يعلن تدمير 4 مضافات “لداعش” بمحافظة ديالى المركز الخبري الوطني.

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