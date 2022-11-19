2022/11/19 | 19:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، القبض على ستة متهمين بينهم تاجر مخدرات، ومزور للمحررات الرسمية في ثلاث محافظات.وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” بناءً على معلومات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم تاجر مخدرات ومزور ..القبض على 6 مطلوبين في 3 محافظات المركز الخبري الوطني.

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