العامري تعليقاً على هجمات داعش: اقطعوا دابر الإرهاب

2022/11/19 | 19:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان بسم الله الرحمن الرحيم ” ولاتحسبنَّ الذين قتلوا في سبيلِ الله أمواتاً، بل أحياءٌ عند ربِهم يُرزَقُوْن ” صدق الله العلي العظيم تلقينا وببالغ الأسى نبأ تعرض اخوتنا في لواء علي الاكبر ( عليه السلام ) للحشد الشعبي لاعتداء إرهابي في قاطع حمرين ، وإستشهاد وجرح ثلة من ابنائه البررة يتقدمهم الشهيد “أحمد مكَصد” […]

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