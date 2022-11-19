السوداني يركد ضرورة التزام القوات الأمنية والتشكيلات العسكرية الحياد التام

2022/11/19 | 19:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً لقادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية في محافظة الديوانية، وذلك ضمن الزيارة التفقدية التي أجراها سيادته اليوم السبت الى المحافظة.

واستمع السوداني بحسب بيان صحفي الى إيجاز عن الخطط الأمنية والإجراءات المتخذة في المحافظة، من أجل استدامة استقرارها وأمن أقضيتها ونواحيها، وبما يحفظ حياة المواطنين وأمنهم والممتلكات العامة والخاصة.

وأوضح السوداني ، ضمن حزمة من التوجيهات، أهمية خوض التحدّيات التي تواجه القوات الأمنية وهي تنفذ واجبها في تطبيق القانون وإنفاذه.

كما أكد القائد العام للقوات المسلحة ضرورة التزام القوات الأمنية والتشكيلات العسكرية الحياد التام إزاء التجاذبات السياسية، وأن تضع على عاتقها واجبها المقدّس لحماية جميع العراقيين بمختلف اتجاهاتهم.

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