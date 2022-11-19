من الديوانية.. السوداني يصدر حزمة توجيهات أمنية

2022/11/19 | 19:45 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدر رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حزمة من التوجيهات الامنية خلال اجتماعه مع قادة ومسؤولي الأجهزة الأمنية والتشكيلات العسكرية في محافظة الديوانية.

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