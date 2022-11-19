من الديوانية.. القائد العام للقوات المسلحة يصدر حزمة توجيهات أمنية

2022/11/19 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس القائد العام للقوات المسلحة محمد

شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً

لقادة الأجهزة الأمنية في محافظة

الديوانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن

"السوداني

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