السوداني لنواب الديوانية: يجب تحسين الواقع الاقتصادي للمحافظة

2022/11/19 | 19:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم السبت، على ضرورة

تحسين الواقع الاقتصادي لمحافظة

الديوانية.

وذكر بيان لمكتب السوداني، وتلقته

وكالة نون الخبرية، أن الأخير "التقى

عددا من نواب محافظة ال

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