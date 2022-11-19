وزير الصناعة: السوداني وجه بتسويق السيارات المصنعة محلياً إلى الجهد الهندسي

2022/11/19 | 19:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، ببيع السيارات المصنعة محلياً إلى فريق الجهد الهندسي.

وقال وزير الصناعة خالد بتال النجم لوكالة الأنباء الرسمية، إن "أحد أسباب الزيارة إلى الشركة العامة لصناعة وتجميع السيارات، هو للوقوف ميدانياً على هذه التحديات التي تواجه الشركة، والتي تعود إلى أكثر من 11 عاماً".

وأضاف النجم أن "هذه الشركة منتجة للسيارات، وهناك حلول منها بحسب ما وجه به رئيس مجلس الوزراء ببيع السيارات إلى فريق الجهد الهندسي، وفي حال عدم بيعها بشكل كامل، هناك حلول لتسويقها من خلال الأسعار ومن خلال الجهد وبعض التفاصيل الفنية".

وتابع أن "هذه السيارات تقدر أسعارها الكلية بـ60 مليار دينار ولكنها مركونة للأسف، في حين أن الشركة بأمس الحاجة إلى السيولة لإضافة خطوط إنتاجية أو مصاريف تشغيلية".

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