شاهد بالفيديو.. وقائع جلسة البرلمان العراقي اليوم

2022/11/19 | 19:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mmx2YrWh_I4

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