2022/11/19 | 20:04 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يؤكد ضرورة التزام القوات الأمنية والتشكيلات العسكرية الحياد التام إزاء التجاذبات السياسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/19 | 20:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يؤكد ضرورة التزام القوات الأمنية والتشكيلات العسكرية الحياد التام إزاء التجاذبات السياسية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يؤكد ضرورة التزام القوات الأمنية والتشكيلات العسكرية الحياد التام إزاء التجاذبات السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).