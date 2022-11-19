2022/11/19 | 20:05 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مجلة Consumer Reports أفضل سيارات موثوقة في استطلاع 2023، والذي سأل أكثر من 300 ألف شخص عن سياراتهم.و تضمن بعض الأسئلة نوع المشكلات التي واجهوها مع سياراتهم خلال العام الماضي، وكل شيء عن مواصفات السيارة من المحرك والمكابح إلى الأنظمة الكهربائية والضوضاء والتسريبات والطلاء والقطع.هذا العام، كانت تويوتا ولكزس وبي إم دبليو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على أفضل سيارات موثوقة في استطلاع 2023 شبكة القيقب الدولية.

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