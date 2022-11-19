أوكرانيا تحقق في مقاطع فيديو تقول موسكو إنها تظهر إعدام جنود أسرى

2022/11/19 | 20:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجيش الأوكراني، السبت، إنه يتحقق من صحة مقاطع فيديو تقول موسكو إنها تثبت إعدام كييف العديد من الجنود الروس بعد استسلامهم.

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