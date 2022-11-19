السوداني يؤكد حرص الحكومة لتذليل العقبات امام الاستاذ الجامعي

2022/11/19 | 20:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الحكومة حريصة على تذليل العقبات التي تحول دون قيام الأستاذ الجامعي بكامل دوره. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه/ […]

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