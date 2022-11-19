الحكومة العراقية تشكلت بانتخابات نزيهة وبدعم من الأمم المتحدة والجامعة العربية

2022/11/19 | 20:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال وزير الخارجية فواد حسين، السبت 11/19/2022، ان الحكومة العراقية تشكلت...

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