رئيس وزراء بريطانيا في كييف.. ويعلن تقديم حزمة دفاع جوي لأوكرانيا بقيمة 60 مليون دولار

2022/11/19 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن حزمة دفاع جوي بقيمة 60 مليون دولار لأوكرانيا خلال زيارته الأولى إلى كييف يوم السبت، حسب بيان للحكومة البريطانية.

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