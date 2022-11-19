الداخلية تقرر استبدال قائدي شرطة ديالى وواسط

2022/11/19 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

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قررت وزارة الداخلية، اليوم السبت، استبدال قائدي شرطة محافظتي ديالى وواسط.

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