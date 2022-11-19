2022/11/19 | 20:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوافق على قرار يخص الصحوات) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوافق على قرار يخص الصحوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).