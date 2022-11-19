الزراعة: استخدام المياه الجوفية منع تقليص الخطة الشتوية بنحو 75%

2022/11/19 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الزراعة، السبت، اعتمادها على ثلاثة مصادر لإرواء مساحات خطتها الشتوية، فيما أشارت الى أن استخدام المياه الجوفية منع تقليص الخطة بنحو 75 بالمئة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، إن "الوزارة أعدت خطة زراعية متكاملة تعتمد ثلاثة موارد للإرواء وهي السقي الإروائي، والمياه الجوفية ومياه الأمطار".

وأضاف النايف، أن "وزارة الموارد المائية وهيئة المياه الجوفية ملتزمتان بتنفيذ الخطة الموضوعة من قبل وزارة الزراعة"، لافتاً إلى أن "الخطة الزراعية الرسمية تقدر بـ 5 ملايين و500 ألف دونم هذا العام".

وأشار إلى أن "الخطة الزراعية تقلصت بحدود 75% لكنه تم تدارك ذلك باستخدام المياه الجوفية للزراعة بشكل واسع للعام الحالي"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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