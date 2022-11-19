مئات المتظاهرين الإيرانيين فقدوا أبصارهم بالكريات المعدنية والرصاص المطاطي

2022/11/19 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد مئات المحتجين الإيرانيين بصرهم أو تعرضت أعينهم لضرر بالغ نتيجة استهدافهم بشكل مباشر من قبل قوات الأمن بالرصاص المطاطي والكرات المعدنية خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ أكثر من شهرين وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

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