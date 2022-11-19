2022/11/19 | 20:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7ftzw3etBP4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نجفيون: شارع الغدير وسط المحافظة لم ير "التبليط" منذ العام 2005) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نجفيون: شارع الغدير وسط المحافظة لم ير "التبليط" منذ العام 2005) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).