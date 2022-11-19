عمره يتعدى قرن من الزمان.. سوق الحبال في

2022/11/19 | 20:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوق تجاوز عمره قرن من الزمان ما زال

يحافظ على اسمه والمهن التي يعمل بها

اشخاص توارثوا المهنة أبّاً عن جد، انه

سوق الحبال في الشواكة احدى مناطق مركز

بغداد القديمة، في هذا السوق تشاهد

بنايات عمرها من عم

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