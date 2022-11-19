حاكم بريتش كولومبيا الجديد ديفيد إيبي يعلن عن تدابير اقتصادية جديدة

2022/11/19 | 21:04 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ديفيد إيبي عن إجراءات إغاثة تخص تكاليف المعيشة كأول طلب له كحاكم جديد في كولومبيا البريطانية.وتقول المقاطعة إن الكولومبيين البريطانيين سيحصلون على ائتمان لتكلفة المعيشة لمرة واحدة على فاتورة BC Hydro في خريف هذا العام وائتمانًا جديدًا للقدرة على تحمل التكاليف في يناير للمساعدة في تعويض بعض النفقات.قال إيبي يوم الجمعة، في […]

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