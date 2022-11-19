شاهد بالفيديو.. علي نجدية : ايران تحاول الإعلان عن عمليات عسكرية بالعراق لتصدير مشاكلها الداخلية

2022/11/19 | 21:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: t0md2_TamAY

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