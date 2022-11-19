نائب يداهم هدوء البرلمان بملف

2022/11/19 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

خاطب النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل علي اغا، رئاسة البرلمان والنواب خلال الجلسة المنعقدة اليوم السبت، بشأن ملف وصفه "أهم من المياه والهواء والمأكل".

وقال اغا خلال مداخلته التي اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إن "العراق يتعرض لانتهاكات مستمرة من ايران وتركيا والكويت، ونحن السلطة الاعلى في البلاد صامتون".

وأضاف أن "ملف سيادة البلاد أهم من المياه والمأكل والهواء"، مبينا ان هناك "عملية تركية مرتقبة ستجتاح منطقة سنجار، وهناك تهديد باجتياح بغداد".

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تلقي الحكومة العراقية تهديدا من قائد فيلق القدس الايراني اسماعيل قاآني بـ"عملية عسكرية غير مسبوقة" في حال عدم اتخاذ موقف تجاه المعارضة المسلحة الايرانية في الاراضي الكردية داخل العراق.

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