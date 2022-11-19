الصدر يتغزل بـ

2022/11/19 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم السبت، تغريدة مطولة من 3 صفحات، تغزل من خلالها بالحب بمختلف انواعه، فيما هاجم من خلالها المثليين.

يتبع..

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