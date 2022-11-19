2022/11/19 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حمل عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، اليوم السبت، مسؤولية الخروقات التركية في العمق العراقي نتيجة حكومة تصريف الاعمال السابقة.

وقال السكيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “ضعف حكومة تصريف الاعمال السابقة هو أحد أسباب تمادي تركيا على الأراضي العراقية بهذا الشكل”، مؤكدا أن “تركيا تفعل ما يملى عليها من دول الخليج والاجندات الخارجية التي تريد اضعاف العراق من اجل كسب المصالح الشخصية”.

وأضاف، ان “العمليات العسكرية التي حدثت في الفترة السابقة هي جزء من الاطماع التاريخية لتركيا ببعض محافظات العراق”.

ودعا عضو الائتلاف إلى “ان يكون هنالك دعما شعبيا كبيرا للحكومة الجديدة في التصدي لتركيا من استمرار زحفها نحو الأراضي العراقية”.

وتابع، أن “رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي مسح هيبة الدولة من خلال القرارات التي اتخذها ابان حكمه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تركيا في العمق العراقي”.. القانون يحمل حكومة تصريف الاعمال المسؤولية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تركيا في العمق العراقي”.. القانون يحمل حكومة تصريف الاعمال المسؤولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).