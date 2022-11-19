السوداني: الحكومة ستعتمد آليات واضحة لتقييم المسؤولين

2022/11/19 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع، جمعا من الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني وعددا من الأطفال الموهوبين، وذلك ضمن زيارته الى محافظة الديوانية، اليوم السبت.

وبين السوداني بحسب بيان لمكتبه أن محافظة الديوانية تستحق أن يُقدم لها الكثير من أجل تغيير واقعها الخدمي، وشدد على أن الحكومة، وفي ضوء منهاجها الوزاري، تركز على ملف البطالة وتشغيل الشباب، وهي بصدد اطلاق مبادرة لاحتضان الشباب، وتغيير المسارات الخاطئة التي استحكمت في المراحل السابقة.

وبشأن تطوير الأداء الوظيفي والارتقاء بتقديم الخدمات المطلوبة، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعتمد آليات واضحة لتقييم المسؤولين من نواحٍ عدة، وذلك على مستوى الادارة والنزاهة والقدرة على أداء الواجبات.

وأشار السوداني الى جهود منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية وإسناد الدولة، وأهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في معالجة الكثير من الظواهر والمشاكل المجتمعية، ودعا الى تنسيق الجهد المشترك من اجل المواطن وخدمة المجتمع.

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