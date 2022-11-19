الفوائد الحقيقية لقروض الرافدين السكنية.. نبيل المرسومي

2022/11/19 | 21:21 - المصدر: يس عراق

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كتب نبيل المرسومي:

اسم المشروع : قروض سكنية يقدمها مصرف الرافدين بقيمة 150 مليون دينار

مدة تسديد القسط : 10 سنوات وبمعدل 15 مليون دينار سنويا

سعر الفائدة السنوي : 4%

كم سيدفع المستفيد من سعر الفائدة الى مصرف الرافدين ؟

السنة الأولى = 150 في 4% = 6 ملايين دينار

السنة الثانية = 135 في 4% = 5.4 ملايين دينار

السنة الثالثة = 120 في 4% = 4.8 ملايين دينار

السنة الرابعة = 105 في 4% = 4.2 ملايين دينار

السنة الخامسة = 90 في 4% = 3.6 ملايين دينار

السنة السادسة = 75 في 4% = 3 ملايين دينار

السنة السابعة = 60 في 4% = 2.4 مليون دينار

السنة الثامنة = 45 في 4% = 1.8 مليون دينار

السنة التاسعة = 30 في 4% = 1.2 مليون دينار

السنة العاشرة = 15 في 4% = 0.6 مليون دينار

مجموع الفوائد المتراكمة التي سيدفعها المستفيد من القرض = 33 مليون دينار اي ان نسبة المجموع التراكمي للفوائد الى مبلغ القرض تصل الى 22%

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