2022/11/19 | 21:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعرب المدير الفني لمنتخب قطر، فيليكس سانشيز،اليوم السبت، عن حماسه وثقته في لاعبيه لأولى محطات العنابي عندما يواجه الإكوادور في مباراة افتتاح منافسات كأس العالم، مشيرا الى قدرات لاعبيه لتقديم أداء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب قطر: سنقدم مباراة تاريخية لن ينسوها المركز الخبري الوطني.

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