2022/11/19 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: طقس غير مستقر والعظمى 23 بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزالزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الاحد غير مستقر والعظمى في بغداد تسجل 23 مئوية.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المناطق كافة)، واضاف ان (درجات […]

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