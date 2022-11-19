2022/11/19 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فم مفتوح ..فم مغلق صحفي يجسّد عصامية الإنسان – زيد الحلّي حين اهدتني الزميلة رجاء حميد ، كتابها الذي يسجل مسيرة ابيها في عالم الصحافة والترجمة والعصامية ، لم اتوقع انه سيكون كتابا مهما يحكي عن فترة صحفية واعلامية ثرة في حياة العراق ، لاسيما المدة الممتدة من خمسينيات حتى نهاية ستينيات القرن المنصرم […]

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