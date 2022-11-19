2022/11/19 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام أبيض لا طعم للحياة بلا… – جليل وادي لا قوم أكرم من العراقيين ، ولست بهذا القول أتعالى على غيرنا ، لكنها الحقيقة التي تتلمسها بوضوح أينما حط بك الرحال خارج بلادنا ، فما أن تحل ضيفا على عراقي حتى يكرمك بأحسن ما يملك ، وان استدعاه ذلك للاستدانة ، المهم ، أن تخرج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا طعم للحياة بلا… – جليل وادي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا طعم للحياة بلا… – جليل وادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).