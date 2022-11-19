2022/11/19 | 21:42 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فوربس: جنود روس يستسلمون لمسيّرات أوكرانية وهم جائعون.. "رأينا هذه المشاهد في العراق" -عاجل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/19 | 21:42.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فوربس: جنود روس يستسلمون لمسيّرات أوكرانية وهم جائعون.. "رأينا هذه المشاهد في العراق" -عاجل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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