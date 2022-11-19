2022/11/19 | 21:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7yC0aws_gfE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زوج يعتدي على منزل أهل زوجته وكان ضحيته أخاها والقانون يبرئ القاتل!) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زوج يعتدي على منزل أهل زوجته وكان ضحيته أخاها والقانون يبرئ القاتل!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).