قبل يومين من مواجهة السعودية.. ميسي يتدرب وحيدا

2022/11/19 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل النجم ليونيل ميسي تمارين الأرجنتين بمفرده، السبت، قبل ثلاثة أيام من مواجهة السعودية في افتتاح مبارياته ضمن مونديال قطر 2022 في كرة القدم.

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