شاهد بالفيديو.. العراق على موعد مع أكبر موازنة في تاريخه | الاقتصاد في أسبوع

2022/11/19 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RApqNvyyTck

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