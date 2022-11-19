توب 5: تعليق أمريكي على

2022/11/19 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تعليق البيت الأبيض على تغريدة خديجة جنكيز بعد "حصانة" محمد بن سلمان، وأول ظهور لابنة زعيم كوريا الشمالية خلال إطلاق صاروخ باليستي، وروسيا ترفع عدد حاملات الصواريخ بالبحر الأسود، ورئيس فيفا يصف انتقاد معاملة للعمال المهاجرين بـ"النفاق"، وصولا إلى وصف إعلامي بريطاني صوت الآذان بفيديو تدريبات منتخب إنجلترا في قطر...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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